شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: نعيد انتشارنا فى مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إنها تعيد انتشارها فى مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية السورية بموجب اتفاقية سوتشى، موضحة أنه تم إجراء مناقشات مكثفة مع روسيا قبل الاتفاق على إعادة الانتشار.

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