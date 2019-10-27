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اعتقال عنصرين من داعش اشتركا فى نقل الأسلحة للعناصر الإرهابية بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى بجنوب غربى كركوك، شاركا بعدة عمليات من بينها قتل شخص ونقل الأسلحة للعناصر الإرهابية.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- أن استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية اعتقلت اثنين من عناصر (داعش) في قضاء الحويجة.

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وأضافت أنهما اعترفا خلال التحقيق بانتمائهما للتنظيم الارهابى واشتراكهما بعدة عمليات إجرامية بينها قتل أحد المواطنين قبل نحو 20 يوما، فضلا عن اشتراكهما في عمليات نقل الأسلحة والمواد الغذائية إلى العناصر الإرهابية.


يذكر أن القوات الأمنية تنفذ حملات للتفتيش والبحث عن مطلوبين فى مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما تلك المناطق التي كان تنظيم (داعش) يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضى العراقية.

 

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