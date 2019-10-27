المتحدث باسم "قسد": وحداتنا تنسحب من عامودا والدرباسية قرب الحدود مع تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالى، اليوم الأحد، إن "وحدات حماية الشعب الكردية" انسحبت من مدينتي عامودا والدرباسية الحدوديتان مع تركيا.
وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف مصطفى بالي أنها اتجهت جنوبا.
وصرح المتحدث باسم "قسد" بأن "وحدات حماية الشعب" تنسحب 32 كم جنوبا، مشيرا إلى أن الانسحاب جاء إثر ضمانات روسية.
وأفاد المستحدث بأن روسيا تلعب الضامن بين الإدارة الذاتية ودمشق للوصول إلى حل سياسي.
وأوضح في تصريحاته أن القوات السورية الحكومية ستنتشر على كامل الحدود مع تركيا.
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