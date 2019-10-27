الشرطة العراقية تعلن مقتل 5 من "داعش"

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، الأحد، عن قتل خمسة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي في التنظيم، بمحافظة كركوك (شمال).

وقالت قيادة الشرطة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم قتل خمسة أشخاص من الدواعش والعثور على رمانات (قنابل) يدوية مع دروع، وأجهزة هاتف نقال، وسيم كارت (شرائح هاتف) بالإضافة الى هويات أحوال مدنية مزورة".

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وأضافت أنه "من ضمن الدواعش المقتولين الإرهابي محمد عدنان شويش، الذي يعمل بصفة آمر مفرزة التفخيخ بما يسمى ولاية كركوك".

وتشهد محافظة كركوك، أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر "داعش".

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

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