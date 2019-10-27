فائض تجارة السعودية يهبط 18.9 بالمئة حتى أغسطس

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي، في أول 8 أشهر من 2019.



وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 80.8 مليار دولار.



وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية، خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 99.6 مليار دولار.



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وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 7.6 بالمئة، إلى 176.7 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 4.6 بالمئة، إلى 95.9 مليار دولار.



وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 8.2 بالمائة‏، إلى 137.3 مليار دولار.



كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5 بالمائة، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.