بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

بدأت دولة قطر، الأحد، بصرف مساعدات مالية، لـ 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وتجمع المئات من الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، بمحافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة مستهدفة.

والجمعة، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار بغزة، عن صرف مساعدات نقدية، الأحد، للأسر الفقيرة المستفيدة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة التاسعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

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