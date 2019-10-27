الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا وحظيرة أغنام بالخليل

الخليل/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-
هدم الجيش الإسرائيلي، منزلا فلسطينيا وحظيرة أغنام، الأحد، في مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص، في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة، وهدمت المنزل وحظيرة أغنام إضافة لبركس (غرفة صغيرة من الصفيح)، تعود ملكيتها جميعا لعائلة جوابرة بالخليل.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع للإدارة الإسرائيلية.
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