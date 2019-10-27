غريفيث يصل صنعاء للقاء قيادة الحوثيين

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365
وصل مبعوث المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر للأناضول أن غريفيث وصل مطار صنعاء الدولي برفقة مساعده معين شريم.
ويُتوقع أن يبحث المبعوث الدولي مع قيادات جماعة الحوثي التقدم في ملف الحديدة، وسبل العودة إلى طاولة الحوار واحياء اتفاق ستوكهولم، وكذا سبل التهدئة مع السعودية.
كما يتناول اللقاء ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر من اتفاق ستوكهولم، وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز.
وكان غريفيث التقى الجمعة في الرياض بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وناقش معه سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.
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