الجيش التركي يحيّد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
حيد الجيش التركي، 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، إن عملية المخلب-3، تتواصل بنجاح ضد المنظمة في شمالي العراق.
وأشارت إلى تحييد ثلاثة إرهابيين في عملية بإسناد جوي، في إطار المخلب-3.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.
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