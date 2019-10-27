"الخليج 365" تكشف تفاصيل عملية استهداف "البغدادي" بغارة أمريكية

إدلب/ الخليج 365

- 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان استهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا

- العملية استمرت 4 ساعات على مرحلتين

- مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفنا 5 جرحى

أفاد مراسل الخليج 365 في محافظة إدلب السورية، الأحد، أن القوات الأمريكية أجرت إنزالا مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات

وأوضح المراسل، أن المكان الذي تم فيه الإنزال، يبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" الذي يقطنه نازحون.

وفي تفاصيل العملية، قال مراسل الخليج 365: "في حدود الساعة الثانية عشر منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة".

وأردف: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أجرت المروحيات إنزالا لعناصر يُعتقد أنهم من القوات الخاصة".

ولفت مراسل الخليج 365 إلى أن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، مبينا أن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية دامت 4 ساعات ونفذت على مرحلتين.

وقالت مصادر طبية توجهت إلى المنطقة لمراسل الخليج 365، إنها شاهدت في مكان العملية العسكرية، منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة.

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وافادت المصادر الطبية، أنها عثرت على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفت 5 جرحى.

يذكر أن المجال الجوي لمحافظة إدلب، يقع تحت سيطرة القوات الروسية.

في سياق متصل، نقلت مجلة "نيوزويك" الامريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن الرئيس ترامب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نفذت في إدلب، أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار على التأكد من الأمر.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 في جامع النوري الكبير بالموصل بالعراق.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي نشر تنظيم "داعش" شريط فيديو دعائي جديد ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.