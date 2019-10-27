لهذا السبب نفذت أميركا عملية البغدادي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد أَن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ومسؤولون متطرفون كانوا تحت المراقبة الأميركية منذ مدة طويلة، لكن مع الانسحاب الأميركي من سوريا، أصبح هناك خشية من فقدانه، نظرا لقلة القوات الموجودة على الأرض، ما دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ القرار، كما أَن البغدادي كان حذرا جدا ولم يستخدم الجوال منذ سنوات طويلة.

وأضاف المسؤولون أن الغارة جرت في محافظة إدلب، على بعد مئات الأميال من المنطقة على طول الحدود السورية العراقية حيث كان يعتقد أن البغدادي يختبئ فيها منذ فترة طويلة، بينما تسيطر على إدلب جماعات متطرفة معادية له ولتنظيمه .

وجاءت الغارة في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة سحب مئات الجنود الذين كانوا يقومون بمهام مكافحة الإرهاب، من شمال سوريا، بينما أرس بعض المئات من القوات الأخرى لحراسة حقول النفط الشرقية في سوريا ضد داعش .

غرابة تواجده في إدلب

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يذكر أن بعض المحللين كانوا عبروا عن شكوكهم القوة في أن يكون البغدادي مختبئًا في إدلب، شمال غرب سوريا، إذ لطالما اعتقد أنه مختبئ في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا في قلب الخلافة السابقة لداعش .

ولعل الغريب أيضاً أَن المجموعة المهيمنة في إدلب هي هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة والمرتبطة بالقاعد.، وهي في صراع مع داعش.

فالتنظيمان خصمان لدودان، لذلك كان من الغريب أن يختبئ البغدادي في إدلب، لكن العديد من المطلعين يعتقدون، بحسب ما أوضحت الصحيفة الأأميركية، أن المئات من مقاتلي داعش الذين فروا من العراق وشمال شرق سوريا مختبئون في الشمال الغربي بسوريا، بل إن بعضهم انضم إلى خصومهم السابقين في تنظيم القاعدة ، لذا قال محللون أميركيون إنه من المحتمل أن يكون البغدادي قد لجأ إليهم.

وقال مسؤول أمريكي ليل السبت إن كبار المسؤولين العسكريين قرروا أنه مع انسحاب القوات الأميركية إلى حد كبير من سوريا، يجب على “الكوماندوز” التحرك بسرعة لمحاولة قتل أو القبض على إرهابيين كبار في شمال غرب سوريا قبل أن تفقد الولايات المتحدة تلك القدرة.