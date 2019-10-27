وكالة: اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال #سوريا قرب رأس العين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد أن اشتباكات وقعت بين الجيش السوري والقوات التركية في المنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا على الحدود التركية.

وأضافت الوكالة "أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات".