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سائقو العاصمة الصومالية يحتجون على حواجز الطرق

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حسن محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

سائقو العاصمة الصومالية يحتجون على حواجز الطرق

حسن محمد

خرج مئات من سائقي سيارات النقل العام الذين يعملون في مقديشو لحضور تجمع صباح يوم السبت احتجاجًا على حواجز الطرق المعطلة التي تؤثر على الطرق الرئيسية في المدينة.

 

وأغلق السائقون الغاضبون الطرق الرئيسية ، بما في ذلك تقاطع زوب ، حيث أدانوا المضايقات وحواجز الطرق من قبل قوات الأمن.

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ويقول السائقون إن هناك حواجز على الطرق في كل مكان من أفجوي إلى مقديشو ، والمزيد من حواجز الطرق داخل المدينة.

 

وهددوا بالتوقف عن دفع الضرائب وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج إلى أن تحل الحكومة القضية.

 

ولم تعلق السلطات بعد على الاحتجاج ، لكن عمدة مقديشو عمر فيليش وافق من قبل على إعادة فتح الطرق الرئيسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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