مصادر تكشف عن مقتل زوجتين للبغدادي وتفاصيل أخرى حول استهدافه

دبي - بواسطة محمد فارس © Ropi

كشفت مصادر في البنتاغون لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن بعض تفاصيل العملية الخاصة للقوات الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، وأدت إلى مقتله، حسب التقارير.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، لم يذكر اسمه، لـ "نيوزويك"، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي.

وأضاف المسؤول أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

وأشارت مصادر في البنتاغون لـ"نيوزويك"، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين.

ونفذ العملية فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية. وقبل تنفيذ العملية كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة.

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هذا، وقد أفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل أبو بكر البغدادي في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ "بيان هام" يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد. من جانبه، قال ترامب في تغريدة له على "تويتر" أن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

المصدر: "نيوزويك"