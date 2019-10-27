شكرا لقرائتكم خبر عن "أستراليا .. حكاية تنوع ثقافى ودينى" محاضرة بمنظمة التعاون الإسلامى.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، بمقرها فى جدة، غدا، محاضرة بعنوان "أستراليا .. حكاية تنوع ثقافى ودينى" يقدمها سفير أستراليا لدى المملكة السعودية، المبعوث الخاص لأستراليا لدى منظمة التعاون الإسلامى رضوان جودة.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التى تقيمها المنظمة لتعزيز التواصل والتثقيف فى مختلف المجالات التى تعمل فيها.