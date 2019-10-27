إكسبو 2020 دبى.. توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 100%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة كهرباء ومياه دبى أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة خلال "معرض إكسبو2020 دبى" من مصادر متجددة بنسبة 100% بالإضافة إلى بناء شبكات ذكية بمفهومها الواسع لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة نفذت خلال رحلة استضافة إكسبو 2020 دبى عددا من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع ومن بينها تزويد " إكسبو 2020 دبى" بكمية مخصصة من الطاقة المتجددة تبلغ 422 ميجا واط وذلك من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات لنقل الكهرباء والمياه فضلا عن توفير محطات الشاحن الأخضر.

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وأكد أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة خلال المعرض من مصادر متجددة بنسبة 100% ويشمل ذلك بناء الشبكة الذكية لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 دبي يحتفي بالابتكار والإبداع الإنسانى وتشكل الاستدامة أحد المحاور الرئيسية التى يقوم عليها بهدف الإسهام فى الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وهذا ما نعمل عليه فى الهيئة انطلاقا من الشراكة التى تجمعنا مع إكسبو 2020 دبى كوننا شريك الطاقة المستدامة الرسمي للحدث.

وتابع:" أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت أكثر من 4.26 مليار درهم لدعم البنية التحتية للكهرباء والمياه في إكسبو 2020 دبي بصفتها أول شريك رسمي للطاقة المستدامة فيما وصل إجمالي قيمة مشاريع الكهرباء التي تنفذها الهيئة لدعم إكسبو نحو 420 مليون درهم شملت إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 11/132 كيلوفولت وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة وتعمل حاليا على توفير الكهرباء لدعم الأعمال القائمة في موقع إكسبو".