شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية يلتقى سفير مندوبية الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه، اليوم، سفير مندوبية الاتحاد الأوروبى لدى المملكة ميشيل سيرفون، والوفد المرافق له.

ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك فى مجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد، خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.