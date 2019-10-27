شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعمال "مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل فى دورته الـ (93) اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.



كما يتابع المؤتمر أعمال مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS من خلال رصد أنشطتها وانجازاتها والتى تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطينى فى نضاله العادل لإنهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.