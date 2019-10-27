شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى العمانى: التصويت يتم بسهولة ويسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى، وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، أن عملية التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة انطلقت صباح اليوم فى جميع ولايات السلطنة وتمضي بكل انسيابية ويسر دون أية عوائق تذكر.

وأضاف "البوسعيدى" في تصريحات صحفية، أن هذه الفترة الانتخابية تشهد تعميم التصويت الالكتروني على كافة المراكز الانتخاب البالغ عددها 110 مركزا فى مختلف ولايات السلطنة ، مؤكدا إن التصويت الإلكترونى أثبت فاعليته ودقته خلال الفترات الانتخابية الماضية .

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وأشار وكيل وزارة الداخلية، أن كل الظروف مهيأة لإنجاح الانتخابات فى هذا اليوم الوطنى. إذ أن جميع اللجان الانتخابية فى مختلف ولايات السلطنة على استعداد تام لهذا الحدث وذلك عبر مختلف اللجان الفرعية وفرق الدعم الفنى ، موضحا أنه سيعد فى إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته يوم التصويت من موظفى الوحدات الحكومية أو العاملين فى القطاع الخاص ، ويمكنهم استخراج شهادة حضور ناخب من خلال تطبيق "انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة".

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء لجان الفرز بإعتماد تلك النتائج ، كما سيتم بثها من خلال تطبيق انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالهواتف الذكية ، وكذلك سيكون هناك نقل مباشر لتلفزيون سلطنة عمان لمجريات التصويت .