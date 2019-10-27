شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يعود إلى بلاده بعد زيارة روسيا وأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى الخرطوم، اليوم الأحد، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان، والوفد المرافق له ، فى ختام جولة خارجية رسمية استغرقت عدة أيام شملت كلا من روسيا وأذربيجان.

وترأس البرهان، وفد السودان فى قمة منتدى أفريقيا وروسيا فى مدينة سوتشى الروسية، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، والمؤتمر الثامن عشر لحركة دول عدم الانحياز فى العاصمة الأذربيجانية باكو يومى الجمعة والسبت.

من جانبه، قال العميد الدكتور الطاهر أبوهاجة مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية فى السودان، فى تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم عقب عودة البرهان، إن قمة أفريقيا وروسيا ركزت على قضيتين مهمتين فى إطار التعاون الأفريقى الروسى، شملتا إمكانيات التعاون بين افريقيا وروسيا فى الجوانب الاقتصادية، وآفاق التعاون الأفريقى الروسى فى المجالات السياسية.

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وأشار أبوهاجه، إلى أن رئيس مجلس السيادة، التقى على هامش قمة منتدى أفريقيا وروسيا بمدينة سوتشى برؤساء عدة دول، إلى جانب الاجتماعات الموسعة التى عقدها الوفدان السودانى والروسي، برئاسة وزيرى دفاع وخارجية البلدين.

وأضاف أبو هاجة، أن رئيس مجلس السيادة تعهد، خلال كلمته أمام قمة عدم الانحياز، باحترام السودان المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقى على هامشها برؤساء عدة دول.

وأكد مدير إدارة الإعلام فى رئاسة الجمهورية بالسودان، أهمية قمتى "سوتشى" و "باكو" للسودان، والتى أوصل من خلالهما صوته، وأرسل رسائل مهمة فى محفليين كبيرين استطاع من خلالهما حصد الدعم والمساندة لقضايا السودان.