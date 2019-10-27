- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة العمانية تسجل حضورا قويا فى انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتشد مئات المواطنين العمانيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أمام مقار اللجان الانتخابية بولايات السلطنة الـ61 ، للإدلاء بصوتهم فى انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.
تواجد السيدات
وكعادتها المرأة العمانية، تسجل بأحرف من ذهب مدى الوعى الكبير لديه في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابى الهام. حيث كان للمراة العامنة حضور كبير في هذه لانتخابات، كما كان هناك حضور لافت لكبار السن الذين جاءوا من أجل المشاركة بالرغم من كبر سنهم ليضربوا أكبر الأمثلة في حب الوطن.
ولأول مرة في تاريخ مجلس الشورى وصل عدد المترشحات من النساء في هذا العام إلى 40 امرأة و597 مرشحًا من الذكور يتنافسون على 86 مقعدا في مجلس الشورى.
طوابير السيدات
وفتحت مراكز الانتخابات أبوابها فى تمام الساعة 7 صباحا، وسيتم فى تمام الساعة 7 مساء إغلاق أجهزة التصويت الإلكتروني بالمركز الانتخابي تباعا حتى يتم إغلاقها جميعا.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات مجلس الشورى 713.335، مقارنة ب 611.906 ناخب في انتخابات الشورى في عام 2015.من بين الناخبين، 375.801 من الذكور و337.534 من الإناث.
السيدات أمام اللجان
كانت هذه تفاصيل خبر المرأة العمانية تسجل حضورا قويا فى انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.