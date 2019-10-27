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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعض العلاجات المنزلية الفعّالة لآلام التسنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
يشد الطفل أذنه عندما يشعر بألم التسنين ويحاول مص أو عض أي شيء، ويصاحب ذلك تورّم اللثة. لتخفيف متاعب هذه المرحلة على الصغير إليك بعض العلاجات المنزلية الفعّالة:
* امسحي لثة الطفل بزيت اللوز أو زيت جوز الهند.
* يمكنك أيضاً استخدام زيت الفانيلاً، خاصة أنه يساعد على تخفيف آلام البطن والغازات أيضاً.
* استخدمي حليب الثدي لعمل مصاصة مجمّدة من الحليب، يحتوي حليب الأم على خصائص علاجية تخفّف آلام الفم، وعندما يمّص الطفل كمية مجمّدة من هذا الحليب سيشعر بالراحة.
* يساعد استخدام عضاضة من القماش أو من نوعية بلاستيك مناسبة للأطفال على تخفيف التوتر والانزعاج الذي يشعر به الصغير.
* توفّر الفواكه والخضروات المجمّدة علاجاً فعّالاً لتخفيف ألم الأسنان النابتة.
* من المفيد تناول اللبن (الزبادي) المبرّد ليحص الطفل على البروبيوتك أو البكتريا الصديقة التي تقلل التهاب اللثة.
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