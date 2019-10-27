مشروبات تضمن لك نوماً هانئاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الأشخاص من قلة النوم لأسباب كثيرة مثل التوتر والطقس الحار والضوضاء، إلا أن تناول بعض المشروبات قبل النوم يساعد بشكل فعال على الاستمتاع بنوم هانئ ومريح.



فيما يلي 3 مشروبات يمكن احتساؤها قبل الذهاب للسرير، للحصول على نوم هانئ، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- مشروب زهرة اللافندر (الخزامى)

Advertisements

زهرة اللافندر غنية بالزيوت الأساسية التي تخفف التوتر وتساعد على الاسترخاء والنوم. يمكن تناول شرابها الساخن أو استنشاقها قبل اللجوء إلى السرير.

2- مشروب زهرة البابونج

تحتوي زهرة البابونج على زيوت أساسية مريحة تؤثر على أجهزة الإرسال العصبية التي تعمل على تحسين جودة النوم بشكل فعال. كما أن شاي البابونج يستخدم لتهدئة وتخفيف شكاوى الجهاز الهضمي المرتبطة بالمنشأ العصبي.

3- الخرّوب

الخرّوب غني بالمغذيات ويخلو من الكافيين الأمر الذي يحول دون الإصابة بالأرق، إضافة إلى احتوائه على مادة البوليفينول المريحة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكاليسوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.