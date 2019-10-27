غارة أمريكية في شمال غرب سوريا استهدفت زعيم داعش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين لم تسمهم بأن غارة أمريكية على منطقة في ريف إدلب قرب الحدود السورية التركية أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وعدد ممن معه.

وأكدت بعض التقارير مقتل زوجتي البغدادي في الغارة وأنه يجري التأكد من مقتل البغدادي بفحص الحمض النووي.

وذكرت مصادر عدة أن دولاً أخرى تلقت المعلومات التي تفيد بمقتل البغدادي، ومنها بلده العراق.

ونشرت بعض وسائل الإعلام تفاصيل غير مؤكدة تشير إلى أن البغدادي انتحر بتفجير حزامه الناسف عند الهجوم.

وانتشرت عدة فيديوهات على وسائل التواصل عن الغارة أو الموقع الذي حدثت فيه بعد انتهاء العملية، لكن من الصعب التأكد من أغلبها لأن منها ما هو لمواقع ظهرت من قبل أنها لزعيم جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وأحد أهم قيادييها الأردني أبومحمد الجولاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد ليلاً مشيراً إلى أن أمراً جيداً كبيراً حدث، ما فهم منه أنه مقتل زعيم داعش.

وبانتظار بيان هام للبيت الأبيض في التاسعة من صباح اليوم (بتوقيت واشنطن) سيعلن فيه ربما الرئيس ترامب نفسه حقيقة الغارة وتأكيد نبأ مقتل البغدادي من عدمه.