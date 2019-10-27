الناخبون العمانيون يدلون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى









اسماء السيد - مسقط: بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا سيمثلونهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

ذكرت وكالة الانباء العمانية في تقرير أن عدد المرشحين بلغ 637 منهم 597 مرشحًا و40 مرشحة. وأوضحت أن الناخبين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في 110 مراكز انتخابية منذ الساعة السابعة صباحًا عن طريق التصويت الإلكتروني.

تم توزيع هذه المراكز إلى 19 مركزًا للذكور و19 مركزًا للإناث، إضافة إلى 72 مركزًا مشتركًا، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713335 ناخبًا وناخبة.

