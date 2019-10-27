دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Lenovo Z6 Pro: كل هذا بـ 450 دولار أمريكي! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة لينوفو هاتفها الذكي Z6 Pro خلال شهر أبريل الماضي من هذا العام، ويعتبر هذا الهاتف هو خليفة Z5 Pro الذي تم إطلاقه في العام الماضي، ولكن أضافت الشركة بعض الميزات المتطورة إلى Z6 Pro والتي جعلت منه هاتف خارق وبسعر منافس جدًا.

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إليكم مراجعة للهاتف المحمول Lenovo Z6 Pro:

التصميم

يأتي الهاتف بتصميم مميز من المعدن مع طبقة من زجاج Gorilla Glass من الأمام والخلف، ويزن الهاتف 185 جرام في حين تبلغ أبعاده 157.5 × 74.6 × 8.7 ملم.

من الأمام، يأتي الهاتف بشاشة مزودة بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج مع نتوء قطرة المياه من الأعلى، ومن الخلف يوجد أربع كاميرات بارزة بعض الشيء مقترنة مع فلاش LED.

من الأعلى ستجد مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، في حين من الأسفل يوجد السماعات الخارجية ومنفذ USB-C لشحن الهاتف. أما عن الأزرار، فهي تأتي جميعها من الجانب الأيمن من الهاتف.

يتوفر الهاتف باللون الأحمر والأخضر، وهو لا يدعم أي معيار لمقاومة الماء.

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الشاشة

يحتوي الهاتف الذكي على شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 403 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتشغل الشاشة 85.3% من هيكل الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون مع خاصية HDR10 وDCI-P3، هذا وبالإضافة إلى خاصية والـ Always On Display والتي تعمل فقط عند حمل الهاتف، بمعنى أنها لن تعمل إذا قمت بوضع الهاتف على الطاولة.

يصل مستوى الإضاءة مع الوضع التلقائي إلى 450 nits، وهو يعتبر مستوى جيد جدًا ولكن ليس بالأفضل.

الكاميرا

يأتي الهاتف بإعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، مع كاميرا ثانوية مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وأيضا كاميرا مخصصة للفيديو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8. كل هذا إلى جانب فلاش LED مزدوج.

ويدعم إعداد الكاميرا الخلفي مل من ميزات الـ HDR والضبط البؤري باللمس والمثبت البصري وكذلك الوسم الجغرافي Geotagging وبانوراما وPDAF، هذا وبالإضافة إلى أنها تدعم تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30 أو 120 إطار في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتوفر الكاميرا ميزة اكتشاف الوجه وHDR وتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 855 من كوالكوم، وهو معالج ثماني النواة بتردد 1×2.84 جيجاهرتز لنواة Kryo 485 و 3×2.42 جيجاهرتز لنواة Kryo 485 و 4×1.78 لنواة Kryo 485، هذا وبالإضافة إلى انه يعمل بتقنية تصنيع 7 نانومتر.

يوفر هذا المعالج أداء ممتاز وسلس مهما مرت عليه العديد من البرامج والألعاب الثقيلة، فلن تواجه أي مشكلة مع الهاتف من ناحية الأداء. وعلاوةً على ذلك، يوفر الهاتف معالج رسومات Adreno 640.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم Adreno 640.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

كما يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 وGPS وRadio FM.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة من نوع Li-Po بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط. وستستمر البطارية في العمل حتى سبع ساعات ونصف من التشغيل المتواصل.

السعر

يبدأ سعر هاتف Lenovo Z6 Pro من 450 دولار فقط وهو سعر خرافي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Lenovo Z6 Pro: كل هذا بـ 450 دولار أمريكي! ظهر على التقنية بلا حدود.