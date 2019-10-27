شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: 22 مرشحا أودعوا ملفات ترشحهم للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أن 22 مرشحا قاموا بإيداع ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل غلق باب الترشح منتصف ليلة أمس، وذلك من أصل 147 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، فإن من قاموا بإيداع ملفات ترشحهم هم كل من مرشح التجمع الوطنى الديمقراطي وأمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي، ومرشح حركة البناء الوطنى عبد القادر بن قرينة ومرشح حزب طلائع الحريات على بن فليس، ورئيس التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج، بالإضافة إلى عبد الرزاق هبيرات ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون والأستاذ الجامعي عباس جمال.

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كما قام بالترشح كل من الأمين العام للتحالف الوطنى الجمهورى بلقاسم ساحلى ورئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بالإضافة الى رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف، والإعلامى سليمان بخليلى، والخبير الاقتصادي فارس مسدور، ورئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمن عرعار والمحامي ناجيه عبد المنعم، وعبد الكريم حمادى وخرشى النووى، على سوكارى، بوعوينة محمد، ولعباس عيادي والصيدلي رؤوف عايب.



ومن المقرر أن تفصل السلطة المستقلة للانتخابات في صحة تلك الملفات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين خلال 10 أيام من غلق باب الترشح، بحسب قانون الانتخابات.