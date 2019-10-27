شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار لقوات مكافحة الإرهاب فى بغداد لحماية المنشآت السيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم الأحد، انتشار قواته فى بعض مناطق بغداد بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى.
وذكر الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن انتشار القوات يأتى لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية فى حماية المتظاهرين.
وأشار مصدر أمنى عراقى إلى فرض حظر للتجوال فى مدينة الناصرية وانتشار أمنى كثيف ضمن التقاطعات وبالقرب من جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة.
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى، منذ الجمعة الماضية، احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف وحرق لمبانى الأحزاب السياسية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر من قوى الأمن.
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