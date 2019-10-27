شكرا لقرائتكم خبر عن قائد "سوريا الديمقراطية": عملية تاريخية ناجحة بالاشتراك مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مظلوم عبدى، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد إن "عملية ناجحة" تمخضت عن عمل استخباراتى مشترك مع الولايات المتحدة، فى إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى فى عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال عبدى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتى مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

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