المرصد السوري: عملية استهداف أبو بكر البغدادى تضمنت إنزالا لجنود عبر مروحيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها، أن عملية استهداف أبو بكر البغدادي تضمنت إنزالا الجنود عبر مروحيات، فيما ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية قسد أعلنت أنها عملية تاريخية ناجحة نتيجة تعاون مخابراتي مع أمريكا.
يذكر أن نيويورك تايمز أكدت أن كبار العسكريين قرروا التحرك ضد أبو بكر البغدادي بسبب انسحاب القوات الأمريكية.
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