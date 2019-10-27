شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. انطلاق أول اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، انطلاق أعمال لجنة "مناقشة الدستور" السورية، الأربعاء المقبل، على أن يتوافد المشاركون على جنيف اعتبارا من غد الاثنين.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن بيدرسون سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا، للحديث عن آليات وإجراءات اللجنة التي سيرأسها عن الحكومة السورية عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبرى، وعن المعارضة هادى البحرة.



وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بأن تاريخ انطلاق أعمال اللجنة جاء بعد التوافق على ألا تشارك أى وفود رسمية غير سورية في الجلسة الأولى وفى الجلسات كافة، والتأكيد على أن أعمال اللجنة تبقى "سورية - سورية"، دون أى تدخل خارجى، ليكون عمل المبعوث الخاص مسيرا للأعمال فقط.



من جانبها، وفرت السلطات الروسية طائرة خاصة لنقل الوفد المدعوم من الدولة السورية وأعضاء الوفد الممثل للمجتمع المدني مباشرة من دمشق إلى جنيف، كما يتوجه وفد إعلامى كبير من دمشق إلى جنيف لتغطية هذه الاجتماعات.