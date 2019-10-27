شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى عراقى ينفى عزم رئيس الوزراء تقديم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى صباح اليوم الأحد، نية الأخير تقديم استقالته على خلفية الأحداث الجارية والتظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها البلاد.

وقال المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "ننفي نفيا قاطعا التقارير الإخبارية التى كشفت عن نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدى تقديم استقالته على خلفية الأحداث الجارية فى البلاد".



يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المبانى التابعة للأحزاب السياسية ، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.