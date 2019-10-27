العاهل الاردنى يزور الكويت الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأردنى لدى الكويت صقر بوشتال إن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، سيقوم بزيارة قصيرة إلى الكويت يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح السفير الأردنى– فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن العاهل الأردني سيلتقي خلال زيارته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
يشار إلى أن آخر لقاء بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، كان في العاصمة الأردنية عمان خلال شهر مايو الماضى.
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