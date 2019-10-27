استشهاد جندي تركي في هجوم إرهابي لـ"ي ب ك/ بي كا كا" برأس العين

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين، في عملية إرهابية لعناصر "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين نفذوا هجوما بقذائف الهاون ورشاشات دوشكا، في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية "نبع السلام".
وأضاف البيان، أن القوات المسلحة ردت على الهجوم الإرهابي، في إطار حق الدفاع عن النفس.
وأشار إلى أن القوات التركية دمرت الأماكن التي شنت منها العناصر الإرهابية هجومهم.
ورغم توصل تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، يقضي بانسحاب الإرهابيين من منطقة عملية نبع السلام، إلا أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يواصل هجماته في منطقتي تل أبيض ورأس العين.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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