مخبأ “البغدادي” كُشف أثناء محاولته تهريب عائلته إلى تركيا

الخليج - رويترز

قالت وكالة “رويترز” أن كشف مخبأ البغدادي جاء في أثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود مع تركيا، فيما أعلن مصدران أمنيان عراقيان للوكالة، أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي؛ من داخل سوريا.

ونقلت “رويترز” عن أحد المصدريْن، قوله: “أكّدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلّف بمطاردة البغدادي؛ أنه قُتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية”.

Advertisements

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أفادت بمقتل أبو بكر البغدادي؛ في عملية خاصة نفّذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسمياً، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سيدلي بـ “بيان مهم” يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد.

من جانبه، قال ترامب؛ في تغريدة له على “تويتر”، إن “شيئاً كبيراً حدث للتو” دون أن يكشف عن أيّ تفاصيل.