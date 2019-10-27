مؤذن مسجد يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

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صحيفة الخليج الالكترونية
تنازل والد مقتول في منطقة تبوك أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ودون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل أربع سنوات، مقدما مثالا يحتذى به في العفو والتسامح.
ويعمل والد المقتول المواطن ضويعن محمد أبودية الزمهري الحويطي، مؤذن مسجد، وقال بعد أن قرر العفو عن قاتل ابنه: “سأقوم بتوثيق التنازل رسميًّا غدًا – إن شاء الله – في محكمة محافظة ضباء، وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه”.
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