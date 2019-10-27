مصدر يرجح تفجير البغدادي نفسه بسترة ناسفة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت قناة “سي إن إن” نقلا عن مصدر مطلع على العملية الأمريكية التي قتل فيها زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، بأن الأخير فجر نفسه بسترة ناسفة عند اقتراب القوة الأمريكية منه.
ولفت المصدر إلى أن تأكيد مقتل زعيم تنظيم “داعش” رهن الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
وفي وقت سابق، قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية إن البغدادي قتل بغارة أمريكية شمال غرب سوريا يوم السبت.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بـ”إعلان مهم” يوم الأحد، مشيرا إلى أن له علاقة بـ”السياسة الخارجية”.
ترامب من جهته، نشر تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” قال فيها إن “أمرا كبيرا للغاية حصل للتو”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
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