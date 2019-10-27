"منتدى مسك" يستعرض التحولات الذكية في الإعلام









اسماء السيد - القاهرة: انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، فعاليات منتدى مسك للإعلام، الذي يستعرض التحولات الذكية في الإعلام من بينها الاستثمار في البيانات الضخمة والتركيز على الحلول والإعلام الذكي والأخبار البطيئة وريادة أعمال الإعلام، ضمن ما تتبناه الممارسات الإعلامية العالمية اليوم من مفاهيم حديثة ومتجددة تعكس التغيّرات التي طرأت على صناعة الإعلام.

وبدأت أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، بحضور 35 متحدثاً، و1500 مشارك من 12 دولة، سعوا الى رسم صورة لمستقبل الإعلام العربي خلال السنوات العشر المقبلة، داعين للاستفادة من تقنيات "التعلم العميق"، و"تعلم الآلة"، اللذين يعدان أحد فروع الذكاء الصناعي.

وسيسلط المنتدى عبر 8 جلسات و10 تدريبات وعرضين تقديميين، الضوء على التطورات التي لحقت بصناعة الإعلام وما تضمنته من مفاهيم جديدة باتت عنواناً لتطور هذه الصناعة.

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ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

وقالت مدير مشروع منتدى "مسك" للإعلام عهود العرفج، إن المنتدى يسعى الى منح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام العربي والتفاعل معهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل، يواكب التطورات والحلول الإعلامية في صناعة التأثير لتوظيفها في نماء وازدهار المجتمعات العربية.

كما يعمل المنتدى، حسب العرفج، على رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي، وإكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.

وذكرت العرفج أن المنتدى سيسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام، سواء عبر الجلسات الحوارية أو ورش العمل، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية" على ضرورة تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة للشباب في مختلف المجالات لا سيما المجال الإعلامي.

وأبرز السفير السعودي لدى مصر، أسامة نقلي، الاستراتيجيات الجديدة لتعامل المملكة مع وسائل الإعلام، التي قال إنها تشهد "تطوراً، وباتت تتحرك بحرية وفاعلية مع الأحداث، وهو ما يتماشى مع المستجدات الدولية". وشرح يوسف الحمادي، مدير العلاقات العامة والإعلام في "مؤسسة مسك الخيرية"، لـ"الشرق الأوسط"، أهمية النسخة الجديدة، وقال إنها "تأتي في ظل نقاش عالمي حول التقنيات والمفاهيم التي غيرت خريطة الإعلام".

وتطرقت جلسات المنتدى إلى دور الموسيقى في شحذ الجماهير، وأشار الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر إلى أن "أدوات (السوشيال ميديا) وإن لم تخدم الفنان مباشرة؛ فإنها تسهل كثيراً التواصل مع الفنانين وجمهورهم"، فيما اعتبرت الفنانة المصرية أنغام أن "استخدام المنصات الرقمية يخدم الفن، ولكن على الفنان أن يستخدم ذكاءه في تطويع وسائل التواصل الاجتماعي".