بيان من الإخوان المسلمين حول المناهج الدراسية في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أصدرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين بيانًا حول المناهج الدراسية، مؤكدة أن المناهج التي يتربى عليها ابناؤنا الطلبة جزء هام من هوية الأمة وكينونتها. وقالت الجمعية في بيانها إنها تتابع الحوار والخلاف الذي يدور في وطننا الحبيب حول قضية مناهج طلبة المدارس. وإزاء ذلك أكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين على ما يلي: 1- ان المناهج التي يتربى عليها ابناؤنا الطلبة جزء هام من هوية الأمة وكينونتها ، مؤكدين على أن جميع الأردنيين أصحاب هوية وثقافة اسلامية عربية عريقة ، وفي الوقت الذي تتعرض الهوية العربية والاسلامية لأكبر حملة تغريب عن قيمها وأصالتها فإننا نجد لزاماً علينا تأكيد هذه المعاني السامية والقيم الأصيلة من خلال مناهج الطلبة وما يتربون عليه على مقاعد الدراسة . 2- نؤمن ايماناً كاملاً على أن التطور والتحديث هو أمر ضروري لمواكبة كل ما هو جديد ، دون الابتعاد عن ثوابت الأمة وثقافتها الأصيلة ، ودون الدخول في جدليات من شأنها تشتيت قدرات الطلبة ومهارتهم بحجة نقل التجارب الغربية ، وإننا كحركة وطنية مجتمعية نتلمس تذمر المواطنين وشكواهم اليومية من عدم قدرة طلبة الصف الأول الإبتدائي والصف الرابع على الفهم الكامل واستيعاب ما ورد بهذه المناهج وما تهدف اليه . اقرأ أيضاً : لجنة فنية توصي بحذف وتغيير بعض المواضيع من المناهج الجديدة للصفين "الاول والرابع" 3- تعتمد جمعية جماعة الإخوان المسلمين منهج النصح والإرشاد دون التقليل من جهد الآخرين في جميع عملها الدعوي والوطني ، وقد سبق لنا وتقدمنا بملف كامل حول رؤيتنا بالمناهج التي تم تطويرها سابقاً ، و عليه فإننا نتمنى على وزارة التربية والتعليم اتباع منهج الأخذ برأي جميع الشركاء المعنيون بتنمية المجتمع في قضية هي الأهم والأخطر وهي قضية المناهج ، وبذات الوقت فإننا جاهزون اليوم لتقديم النصح والارشاد من خلال جلسات عمل مشتركة لكل المعنيين بهذا الملف . 4- نقدر لوزارة التربية والتعليم ولجميع المخلصين بها حرصهم على سلامة ما يتم تعذية عقول ابناءنا الطلبة به، ونطالبهم بمزيد من هذه الجهود ، ونذكرهم أن هذا العمل الجاد والمخلص هو ما سيرسم فكر ابنائنا وصورة بلدنا في قادم الأيام .

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