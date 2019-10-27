أنباء عن مقتل أبوبكر البغدادي.. وترامب عبر تويتر: «هناك شيء كبير للغاية حدث»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي - صورة أرشيفية

ذكرت «سكاى نيوز عربية» نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، أن هناك أنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في غارة جوية.

يأتي ذلك فيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أن هناك شئ كبير للغاية حدث.

ونقلت «سكاى نيوز» عن وسائل إعلام أمريكية أن «وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف (عالي القيمة) وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريًا.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء «ببيان مهم» في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، 1300 بتوقيت جرينتش«، حسبما نقلت رويترز.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.