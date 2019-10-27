شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الناخبون العمانيون، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا يمثلونهم فى مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث بلغ عدد المرشحين 637 منهم 40 سيدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المراكز الانتخابية البالغ عددها 110 مراكز استقبلت في جميع ولايات السلطنة المواطنين والمواطنات الذين توافدوا منذ الصباح علي المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكترونى فى كافة المراكز، مشيرة إلى المراكز وزعت إلى 19 مركزًا للذكور و19 مركزًا للإناث بالإضافة إلى 72 مركزًا مشتركًا، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713335 شخصا ( 375801 ناخبا و337534 ناخبة).