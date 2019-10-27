شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين.. صحو بالإمارات.. وأمطار رعدية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. وإليكم التفاصيل.. البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائمًا جزئيًا، ودرجة الحرارة: العظمى 34 مئوية والصغرى 28 مئوية. السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك ،الشرقية) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتصل العظمى 37 درجة. Advertisements الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية ظهرا .. يصبح رطبا ليلا و صباح الخميس على مناطق متفرقة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بالدولة أبو ظبى 35 ودبى 35 . الإمارات الكويت الكويت توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 29 درجة مئوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخليج.. غائم بالبحرين.. صحو بالإمارات.. وأمطار رعدية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.