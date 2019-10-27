وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة ارسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون-أو" للشرطة العسكرية فى قاعدة حميميم الجوية فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم ارسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية "إيل-76" إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها ، وتم ارسال مركبات مدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون-أو" إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أن حوالي 300 من رجال الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا للمساعدة في سحب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن المركبات المدرعة مصممة لنقل الأفراد وتثبيت مختلف المعدات أو أنظمة الأسلحة، ومجهزة بنظام إدارة المعلومات.

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