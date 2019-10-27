شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على قريتى القوز والمدافن وتبة هوب الرعى غربى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش اليمنى من إحكام السيطرة على قريتين وتبة ، خلال معارك مع ميليشيا الحوثى الانقلابية، غربى تعز جنوبى غرب اليمن.

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وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، إن عناصر الجيش الوطنى شنت هجوما مباغتا على ميليشيات الحوثى المتمركزة فى بعض قرى عزلة الأشروح، بمديرية جبل حبشى غربى تعز ودارت معارك عنيفة على أعتاب قريتى "القوز والمدافن" تمكن خلالها الجيش من إحكام السيطرة عليهما، فضلا عن تبة هوب الراعي.

وأضاف إن محاولات التقدم لا تزال مستمرة باتجاه قرية القاعدة، وسط خسائر فادحة بصفوف الميليشيات فى الأرواح والعتاد.