شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: نفذنا عملية ضد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمريكى لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، ولم يكشف المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أى تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت.

ورفض مسؤولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ونسبت مجلة نيوزويك إلى مسؤول بالجيش جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادى قتل خلالها.