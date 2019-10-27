أبها يطمع في نقاط #الاتحاد

الخليج - حسن القبيسي

يستضيف نادي الاتحاد مساء اليوم نادي أبها على ملعب الجوهرة بجدة وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويقع الفريق الاتحادي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعها من فوز في 3 مباريات وخسر أربع مباريات ، بينما يحل الفريق الأبهاوي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين فيما تلقى خسارتين ،

ويخشى الفريق الاتحادي على لاعبيه زياد الصحفي و سعود عبدالحميد من تلقي أي بطاقة صفراء حتى لا يغيبا عن لقاء الأهلي في الجولة القادمة .

ويقود الاتحاد مدربه الوطني العبدلي في أول لقاء له عقب إقالة سييرا ، فيما يقود فريق أبها مدرب الشابي .