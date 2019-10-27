أبها يطمع في نقاط #الاتحاد

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الخليج - حسن القبيسي
يستضيف نادي الاتحاد مساء اليوم نادي أبها على ملعب الجوهرة بجدة وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويقع الفريق الاتحادي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعها من فوز في 3 مباريات وخسر أربع مباريات ، بينما يحل الفريق الأبهاوي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين فيما تلقى خسارتين ،
ويخشى الفريق الاتحادي على لاعبيه زياد الصحفي و سعود عبدالحميد من تلقي أي بطاقة صفراء حتى لا يغيبا عن لقاء الأهلي في الجولة القادمة .
ويقود الاتحاد مدربه الوطني العبدلي في أول لقاء له عقب إقالة سييرا ، فيما يقود فريق أبها مدرب الشابي .
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