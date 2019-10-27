“نورا الشريف” فنانة تحدت ضعف الأعصاب والرجفة

أفنان المالكي

الرسامة والفنانة التشكيلية “نورا الشريف ” التي أبدعت وتميزت برسم البورتريه ، التي أثبتت جدارتها وكفاءتها الفنية خلال فترة وجيزة، على صغر سنها إلا أنها استطاعت بإتقانها و مشاركتها الفنية المتعددة في الفعاليات الاجتماعية والترفيهية و تضع بصمتها المميزة، وأستطاعت أيضا الآن أن تنجز خلال ساعات تلك اللوحات التي كانت تستغرق منها أسبوعين، وطموحاتها المستقبلية تكبر كل يوم وجميع طموحاتها تتعلق بنمو هذه الموهبة المميزة وفي هذا اللقاء سنتعرف أكثر منها على مشوارها في عالم الرسم والفن التشكيلي..

١-عرفينا عن نفسك ؟

نورا الشريف، فنانه تشكيلية تحدت ضعف الاعصاب والرجفه و رسمت ادق التفاصيل..

٢-حديثنا عن مشوارك في عالم الرسم والفنون بشكل عام ؟

بدايتي كانت بمشاركة بجامعة سعود ، رسمت وقتها اول لوحه وربحت المركز الاول ومن بعدها تاكدت اني بالطريق الصحيح.

٣- متى أكتشفتي موهبتك في الرسم؟

فالجامعة ، وفالسوشال ميديا لما صارو يقولون عن رسمي طباعه او رسم.

٤- حديثنا عن أهم المحطات في مشوراك الفني؟

اهم شيء حصل لي ايمان الناس فيني وحبهم لموهبتي وهذا الي ساعدني انو يكون لي اسم وصلت بعالم السوشال ميديا والرسم ، بالاضافه لجودة رسماتي ودقتها الي تخليهم يرجعو يتعاملو معي وساعدت بانتشار اسمي اكثر.

٥- كيف قمتي بتنمية موهبتك ؟

الممارسة الممارسة الممارسة ، ارسم بشكل يومي فعليًا لمدة ٤ سنين .

٦- هل كان لأسرتك أو أحد المقربين منكِ دور في مشوارك كرسامة ؟

أهلي الداعم الأول لي وكانت لهم اليد الأولى في تطوير مهاراتي في الرسم التي لم اخضع للدراسة واعتمدت اعتمادًا تامًا على موهبتي وإيماني بقدراتي”الرسام يحتاج يثق بنفسه وموهبته اولاً ويقاتل عشان نفسه سواء كانو اهله معه او مو معه”.

٧- هل تفضلين الرسم بأدوات معينة أو تميلين الى مجال معين من مجالات الرسم مثلا الرسم الزيتي أو الفحم أو الرصاص وغيرها ؟

اميل لرسم البوب ارت ، لكن قادره ارسم بالموجود. .. حتى بالسكر رسمت.

٨- كيف تستلهمين أفكارك في الرسم؟

من خلال اعطائي صورة اسويها لك طبق الاصل.

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وإي الاوقات تفضلينها للرسم ؟

اوقات التعب والضعف استمد منها طاقتي.

٩-حديثنا عن أهم مشاركتك في المعارض ؟

شاركت في ألوان السعودية

وشاركت في معرض SW تبع ساره الودعاني

وشاركت في مستشفيات ومحافل تطوعيه

وشاركت في موسم الرياض/نبض الرياض

١٠- هل تنوين إطلاق معرضا خاصا بكِ ؟

باذن الله .

١١- ماهي نصيحتك للرسامات المبتدئات ؟

لاتستلمي للتحبيط لانك ان ماقاتلتي عشان الشيء اللي تحبيه ما تستحقيه ، وصدقيني قد ماتعطي موهبتك بترده لك سواء جهد او ماده.

١٢- ماهي طموحاتكِ المستقبلية ؟

طموحي سما مالها حد.

١٣- كلمة أخيرة ..؟

الرسم بحر كل ماتتعمق فيه تكتشف اكثر مو جبل نوصل للقمه وخلاص ، ومو مكان منافسه نتقاتل فيه الفن حياة ونجاة ، كل شخص يتميز ويبدع ب لونه.

“شكراً لكم ولإيمانكم بموهبتي و شكرًا لـ انك اتحتي لي الفرصه اكون ضيفه عندكم.