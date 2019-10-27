محققة أممية سابقة: أردوغان أشعل شرارة الصراع فى سوريا ويجب خضوعه للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي، اليوم السبت، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التى نفذتها بلاده فى سوريا.
وأضافت ديل بونتي، التى كانت عضوا فى لجنة تحقيق الأمم المتحدة فى سوريا ، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية ، "إن تدخل تركيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأشعل شرارة الصراع فى سوريا من جديد ، وإن تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق".
وطالبت بإجراء تحقيق مع أردوغان وتوجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب ، مشددة على أنه لا يجوز السماح له بالإفلات من المحاسبة.
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