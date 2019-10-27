شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان بالسعودية، شملت محافظات هروب والعيدابى وفيفاء والرّيث والعارضة وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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