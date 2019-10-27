شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة عام 1990.. انتهاء الحرب الأهلية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس اللبنانى الحالى ميشال عون، كان قائدا عسكريا وسياسيا لبنانيا ولد فى حارة حريك فى العاصمة بيروت فى السابع عشر من فبراير عام 1935م، وفى السابع من مايو 2005 عاد من منفاه فى باريس والذى دام 15 عشر عامًا.

وكان قد لجأ إلى باريس فى نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، وكان فى نهاية سنوات هذه الحرب قد تم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء من قبل الرئيس أمين الجميل، وكانت حكومته عسكرية، على إثر تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديداً يخلف الجميل وكان العماد ميشال عون آنذاك هو قائد الجيش اللبناني، وقد جاءت حكومته العسكرية تلك فى مواجهة الحكومة المدنية التى يترأسها سليم الحص.

وفى أغسطس 1989 تم التوصل فى الطائف بوساطات سعودية إلى اتفاق الطائف الذى كان بداية النهاية للحرب الأهلية فى لبنان، غير أن عون رفض الاتفاق «بشقه الخارجى» الذى يقضى بانتشار سورى على الأراضى اللبنانية، ولم يحدد آلية ولا موعدًا لانسحاب هذه القوات.

وبعد معارك ضارية و«زى النهارده» فى 27 أكتوبر1990 استسلم ميشال عون بعملية لبنانية سورية، واضطر حينها للجوء لسفارة فرنسا فى بيروت وظل بها لفترة إلى أن طار لمنفاه الاختيارى فى باريس، وعند عودته خاض انتخابات 2005م ودخل البرلمان وهو حاليًا يتزعم التيار الوطنى الحر وهو من أهم أحزاب المعارضة فى لبنان والمتحالف مع حزب الله وفق وثيقة تفاهم تم توقيعها فى فبراير 2006.